Mads Mikkelsen | «Ho una missione pericolosa»

(Di venerdì 15 marzo 2024) Casa, dolce casa. Anche se è ventosa e inospitale come la penisola dello Jutland… Per avere ruoli davvero intensi, c’è poco da fare:deve tornare nella natìa Danimarca. Non c’è nessuna saga hollywoodiana, non c’è James Bond o Indiana Jones che possa offrirgli un personaggio all’altezza del capitano Ludvig Kahlen di La terra promessa di Nicolaj Arcel, nei cinema dal 14 marzo. Un drammone storico – tratto dal romanzo di Ida Jessen The Captain and Ann Barbara – che gli è valso l’European Film Award come miglior attore, oltre a essersi aggiudicato il premio per la miglior fotografia e i migliori costumi. ...