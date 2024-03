Madame Web | Sydney Sweeney sulle stroncature al film | “Non mi interessano | è solo lavoro”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 15 marzo 2024)non sembra particolarmente turbata dalle critiche feroci ricevute daWeb, recentissimoSony dedicata all’omonimo personaggio Marvel; la pellicola, diretta da SJ Clarkson, è stata un clamoroso insuccesso al botteghino, collezionando altresì recensioni davvero impietose; Dal canto suo, la giovane star di Euphoria e Tutti tranne te non si lascia impressionare, definendo quello svolto sul set diWeb, uncome un altro. Ecco le sue parole, rilasciate al Los Angeles Times: “Mi hanno assunto, e quindi qualsiasi cosa fosse successa, io sarei andata avanti come se niente fosse a fare il mio“. Dichiarazioni che suonano quasi come una risposta diretta alle accuse di Dakota Johnson, la quale, in un recente intervista a Bustle, aveva ...