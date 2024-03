Macron sull’invio di truppe in Ucraina | “L’Europa deve essere pronta alla guerra se vuole la pace”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il presidente franceseè tornato a parlare dell'invio diinnel corso di una intervista ai tg unificati: "L'obiettivo è chiaro: la Russia non può e nonprevalere". Il commento del ministro Tajani che frena: "L'Italia lo esclude".

Macron: «Non escludo l’invio di truppe in Ucraina, la Russia non deve vincere»

Il presidente francese: «Dobbiamo essere pronti a un'escalation di Mosca». Tajani: «Nessuna missione militare italiana, vogliamo la pace» ...unionesarda

Ucraina, Macron non esclude invio truppe. Vertice a Berlino con Scholz e Tusk: Macron non esclude invio truppe. Vertice a Berlino con Scholz e Tusk. Ucraina bombarda Donetsk, Russia: 'Uccisi 3 bimbi' ...adnkronos

Tajani si smarca da Macron: "L'Italia esclude l'invio di truppe in Ucraina": "Non siamo in guerra contro i russi", dice il vicepremier e ministro degli Esteri. E quella di Vladimir Putin sul nucleare "è solo propaganda elettorale". "Le parole del Papa È stato frainteso: era s ...ilfoglio