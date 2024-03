Macron | Pronti a rispondere a un' escalation della Russia A breve vertice Germania e Polonia Il Cremlino | Sogni folli e paranoici

(Di venerdì 15 marzo 2024) Emmanuelrivendica le sue parole e, anzi, insiste e le rafforza: «Noi abbiamo un obiettivo: lanon può e non deve vincere », ha affermato il presidente francese in un’intervista a telegiornali unificati, programmata per chiarire le sue dichiarazioni di 10 giorni fa sull'invio di truppe in Ucraina. « Lei ha parlato di inviare truppe», gli ha chiesto uno dei due intervistatori. «Non...

Cremlino, 'la Francia trascinata nel conflitto in Ucraina'

La Francia è stata "trascinata nel conflitto in Ucraina" ed è pronta ad aumentare il suo coinvolgimento. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito alle parole del presidente ...ansa

Guerra, Bielorussia schiera truppe al confine con la Lituania. Al via oggi le elezioni in Russia, voto sospeso a Belgorod per le esplosioni: Al via oggi le elezioni presidenziali in Russia, con Putin che ha fatto appello al voto «patriottico» e Mosca che ha messo in guardia contro eventuali manifestazioni di dissenso ai ...ilmessaggero

Macron il bellicista: pressing su Scholz per preparare l’Ue all’invio di truppe in Ucraina: Il presidente francese, Emmanuel Macron, continua sulla sua linea bellicista e apre a un conflitto più ampio con l'invio delle truppe a Kiev.lanotiziagiornale