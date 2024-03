Macron | “Prepariamoci alla guerra” Europa | rischio escalation sempre più vicino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 15 marzo 2024) Emmanueladotta una posizione di fermezza verso la Russia, sottolineando che non può e non deve vincere lain Ucraina. Durante un discorso televisivo, il presidente francese invita gli europei a un sussulto di fronte all’di tensioni, per la quale attribuisce la responsabilità unicamente al presidente russo Vladimir Putin.non esclude l’invio di truppe in Ucraina, un’azione che ha creato divisioni in, ma rimane una possibilità per il leader di uno degli unici paesi dell’UE dotato di armi nucleari. La sua dichiarazione “Volere la pace non è scegliere la sconfitta” rafforza l’idea che tutte le opzioni militari sono considerate per assicurare che la Russia non prevalga, sottolineando l’importanza della sicurezza europea. La trasformazione di...