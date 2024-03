Macron | ' non provocheremo l' escalation in Ucraina'

(Di venerdì 15 marzo 2024) Francia, Germania e Polonia concordano di "non prendere mai l'iniziativa di un'" in. Lo ha detto il presidente francese Emmanuelin conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier polacco Donald Tusk dopo un incontro del cosiddetto Triangolo di Weimar.

Le notizie sulla guerra in Ucraina di venerdì 15 marzo, in diretta. Rapporto Onu, tortura civili da parte della Russia è sistematica. Attacco russo a Odessa, 14 le vittime e 46 feriti . oggi in ... (corriere)

Parigi, 15 marzo 2024 – La Francia non esclude l’invio di truppe in Ucraina . Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron in una intervista su France 2 e TF1. Alla domanda sul possibile ... (ilfaroonline)

Ucraina, la Francia invierà truppe contro la Russia Dalle frasi sulla Nato al vertice con Scholz, cosa può succedere

Macron insiste su una possibile operazione di terra contro la Russia e a sostegno dell'Ucraina. Per il presidente francese un coinvolgimento diretto dell'Occidente non è ...ilmessaggero

Ucraina, la Francia invierà truppe Dalle frasi sulla Nato al vertice con Scholz, cosa può succedere: Macron insiste su una possibile operazione di terra contro la Russia e a sostegno dell'Ucraina. Per il presidente francese un coinvolgimento diretto dell'Occidente non è un tabù: si vis pacem para ...ilmessaggero

