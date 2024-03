Macron insiste sull’invio di truppe in Ucraina | “Se Putin vince la credibilità dell’Europa sarà pari a zero”

(Di venerdì 15 marzo 2024). Bisogna essere pronti a un’escalation russa. E così il presidente francese rivendica le sue parole e, anzi,e le rafforza: “Noi abbiamo un obiettivo: la Russia non può e non devere”, ha affermato il presidente francese in un’intervista a telegiornali unificati, programmata per chiarire le sue dichiarazioni di 10 giorni fadiin. “Lei ha parlato di inviare”, gli ha chiesto uno dei due intervistatori. “Non siamo sicuri di farlo – ha risposto -, non siamo attualmente in questa situazione, ma per il momento non escludiamo l’opzione”.: la Russia non devere la guerra “Rivendico di aver evocato questa possibilità – ha continuato -, abbiamo messo ...

Acquista da 0.7€/sett

Emmanuel Macron rivendica le sue parole e, anzi, insiste e le rafforza: «Noi abbiamo un obiettivo: la Russia non può e non deve vincere», ha affermato il presidente francese in un'intervista a telegio ...lastampa

Guerra Ucraina Russia. Macron: non escludo invio truppe a Kiev. Tajani: non ci pensiamo: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Macron: non escludo invio truppe a Kiev. Tajani: non ci pensiamo ...tg24.sky

Ucraina, Macron: "Non escludo invio di truppe a Kiev": Emmanuel Macron rivendica le sue parole e, anzi, insiste e le rafforza: "Noi abbiamo un obiettivo: la Russia non può e non deve vincere ", ha affermato il presidente francese in un'intervista a telegi ...tg.la7