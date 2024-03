Macron insiste sulla possibilità di una guerra con Putin | Non mostriamoci deboli

(Di venerdì 15 marzo 2024) Emmanuelsembra intenzionato a dipingersi sempre più come il falco dell'Europa. Il presidente francese è tornato ad avvertire gli alleati della necessità di prepararsi a unacontro la Russia, nonostante le polemiche scatenate la settimana scorsa dalla sua apertura a inviare truppe...

La linea del cancelliere sul no ai missili "sopravvive" al voto del Bundestag. Il presidente francese tiene duro sull'idea già bocciata. Oggi vertice con Tusk (ilgiornale)

Macron insiste . Bisogna essere pronti a un’escalation russa. E così il presidente francese rivendica le sue parole e, anzi, insiste e le rafforza: “Noi abbiamo un obiettivo: la Russia non può e non ... (secoloditalia)

Guerra, Bielorussia schiera truppe al confine con la Lituania. Al via oggi le elezioni in Russia, voto sospeso a Belgorod per le esplosioni

Al via oggi le elezioni presidenziali in Russia, con Putin che ha fatto appello al voto «patriottico» e Mosca che ha messo in guardia contro eventuali manifestazioni di dissenso ai ...ilmessaggero

Macron: «Non escludo l’invio di truppe in Ucraina, la Russia non deve vincere»: Il presidente francese: «Dobbiamo essere pronti a un'escalation di Mosca». Tajani: «Nessuna missione militare italiana, vogliamo la pace» ...unionesarda

Emmanuel Macron renforce son soutien à l’Ukraine: Dans un discours à la télévision jeudi soir, le président français s’est dit «prêt à prendre les décisions qui s’imposent pour que la Russie ne gagne jamais».msn