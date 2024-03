Macron il bellicista | pressing su Scholz per preparare l’Ue all’invio di truppe in Ucraina

(Di venerdì 15 marzo 2024) La linea più dura di tutti, ormai è palese, è quella del presidente francese, Emmanuel. “La Russia non può e non deve vincere questa guerra”, dice in televisione evidenziando la possibilità di un’escalation e tornando a ipotizzare l’invio diin. “Dobbiamo essere pronti”, afferma riferendosi all’ipotesi di una guerra più ampia.si ritrova nuovamente “a non escludere” l’invio diin, sostenendo che “tutte le opzioni” sono sul tavolo. Quello diè un cambio di posizione rispetto agli scorsi mesi dovuto a un contesto diverso, come spiega lui stesso. Oggi sarà a Berlino, per una riunione con i leader di Germania e Polonia. Rischio escalation,insu...

Macron ci porta in guerra: cosa farà Meloni

Macron non ha escluso l'invio di truppe in Ucraina per non far vincere la Russia: la guerra si sta allargando ma da Meloni finora solo silenzio.money

Biden e Putin aprono un dialogo a distanza in contrappeso alla follia bellicista della élite europea (Vladimir Volcic): “Mentre le galline starnazzano i galli dei due pollai decidono”, recita un proverbio serbo che spiega molto bene l’attuale situazione riguardante il conflitto ucraino. Mentre Macron e meme minori star ...farodiroma

Dobbiamo dare una risposta al neo-atlantismo radicale di Macron: Il presidente francese ha provocato sconcerto quando ha ventilato l’ipotesi di inviare soldati in Ucraina per la sua difesa. L’intervento sprona l’Occidente a prendere una decisione: entrare in campo ...editorialedomani