Ma quanto sono belle le giornate Fai di primavera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ogni anno gli elenchi si arricchiscono di un sito in più. Di una meta in più. E ognisempre più persone hanno la possibilità di scoprire i tesori del territorio, da quelli più belli e “spudorati” alle perle nascoste, dai grandi classiconi ai luoghi di nicchia. LediFaialle porte: l’appuntamento è per il prossimo weekend, 23 e 24 marzo. Non c’è, tranne forse le prime domeniche del mese gratis nei musei, un evento più popolare in Italia dedicato all’arte, alla cultura, al paesaggio. Non c’è un altro evento che offre a tutti ma proprio tutti (gli ingressio gratuiti o legati a un piccolo contributo) la possibilità di scoprire il bello di cui noi italiani, modestamente, siamo maestri. E questo vale, in termini di educazione dei grandi ma soprattutto dei ...