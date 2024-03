Ma è propaganda | dai! | Cacciari interrompe Paolo Mieli | alta tenzione a La7 | Video

(Di venerdì 15 marzo 2024) Botta e risposta a Otto e Mezzo, il talk politico pre-serale di La7 condotto da Lilli Gruber, tra Massimo. La scintilla - nella puntata di giovedì 14 marzo - la innesca la conduttrice, chiedendo acosa l'Europa poteva fare e non ha fatto in questi due anni, senza l'influenza degli Usa, per dare un contributo significativo alla conclusione del conflitto tra Russia e Ucraina. L'ex-direttore del Corriere della Sera elogia l'Italia: “L'Europa ci ha provato ad avere una voce autonoma all'inizio, sull'onda della pandemia, ha creduto di poter rappresentare qualcosa in più. Anche perché, di solito, quando si inviano i soldati il grosso lo sostiene l'America, noi europei mandiamo ospedali da campo, truppe di complemento, cose così. Man mano che la guerra è andata avanti, poi, si è visto che i ...

Nel Giorno della Memoria, ricordiamo le atrocità dell’Olocausto contro gli ebrei e i pericoli dell’antisemitismo. È un giorno in cui non dobbiamo soltanto ricordare le vittime, ma anche prevenire ... (open.online)

Gruber a Cacciari: "L'editore del Corriere della Sera è anche il mio". "E chi se ne frega"

Durissimo scontro a Otto e mezzo (La7) tra il filosofo Massimo Cacciari e il giornalista Paolo Mieli sulla guerra in Ucraina. Cacciari accusa la comunità internazionale, in primis l’Europa, di non ave ...ilfattoquotidiano

Come vedere propaganda Live in streaming dall'estero: Le istruzioni su come guardare la trasmissione di La7 condotta da Diego Bianchi tutti i venerdì in prima serata dall'estero.punto-informatico

Ucraina, Cacciari stizzito interrompe Mieli: “Ma è propaganda di guerra dai!”: Ucraina, il botta e risposta tra Massimo Cacciari e Paolo Mieli: “Dopo la pandemia l’Europa ha creduto di poter rappresentare qualcosa di più in Ucraina. L’Italia unica ad avere una posizione univoca ...la7