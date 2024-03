Luci e ombre. Bellucci vola nel challenger di Amburgo. Disco rosso per il bergamasco Ruggeri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Mattiaavanza neldi(36900 euro, indoor). Il 22enne bustocco si è qualificato per i quarti di finale battendo il padrone di casa Marko Topo e oggi affronta il giapponese Yuta Shimizu.invece per Samuel Vincent. Il, proveniente dalle qualificazioni, è stato battuto al secondo turno di Szekesfehervar (74825 euro, terra) dal cinese di Taipei Chun-Hsin Tseng per 2/6, 6/2, 6/3. Nell’Itf di Rovinj, Federico Arnaboldi approda ai quarti. S.D.S.