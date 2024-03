“Loro restano fuori” Isola dei Famosi 2024 | la decisione Mediaset sui nuovi concorrenti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) All’deipotrebbero non prendere parteparticolari. Sarebbe arrivata infatti unadai vertici di, che farà sicuramente discutere. Alcuni non saranno d’accordo, altri invece sì, ma resta il fatto che sarebbe arrivata questa direttiva molto importante. Al momento conosciamo anche chi sarà alla guida del reality, ovvero Vladimir Luxuria. Sarebbero confermati pure i nomi degli opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Intanto, sull’deiè stata riferita un’informazione inaspettata inerente i. Ladiha un obiettivo ben preciso da individuare, quindi non vedremo partire in Honduras delle persone che hanno delle caratteristiche ...