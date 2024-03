Londra | grigia | dopo la Brexit

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 15 marzo 2024)balla da sola. Nei giorni delle celebrazioni del 75esimo anniversario del Commonwealth - associazione che riunisce 54 Stati membri e un totale di circa 2,6 miliardi di persone - qui al’attenzione è rivolta a ben altro. La notizia della foto «taroccata» di Kate Middleton, moglie del futuro re William, impera. Media e sudditi di Sua Maestà non parlano praticamente d’altro e il clamore suscitato dalla «notizia» - suffragato dai timori pur legittimi per la salute di Kate (e, per estensione, anche per quella di Re Carlo III) - ha oscurato persino i festeggiamenti della giornata internazionale che si è tenuta al parlamento di Westminster, dove nel frattempo si discuteva di tecnologia digitale (alla Camera dei Lord) e di fondi per la Difesa (alla Camera dei Comuni), in un contesto politico tra l’austero e l’annoiato, ma pur sempre solenne ...