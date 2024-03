LOL | Chi ride è fuori 4 | svelati trailer e poster

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 15 marzo 2024) Prime Video ha svelato ile ildella quarta stagione di LOL: Chi?, in streaming dal 1 coi primi quattro episodi. Prime Video ha lanciato ile ildi LOL: Chi4, il comedy show Original italiano dei record prodotto in Italia e disponibile in esclusiva su Prime Video dal 1° aprile con i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due dall'8 aprile. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, LOL: Chitorna con un cast di dieci grandi comici e professionisti della risata Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica a cui si aggiunge Loris ...