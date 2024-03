(Di venerdì 15 marzo 2024)potrebbe allenare il Newcastle alasciando l'Arabia Saudita. IlPIF proprietario degli inglesi, avrebbe individuato proprio l'ex Ct dell'Italia per sostituire Howe.

I pronostici della partita sull’ex-Ilva si fanno sempre più foschi. Permangono forti i dubbi su chi entrerà nel capitale dopo la famiglia Mittal , oggi proprietaria del 62% delle quote insieme a ... (affaritaliani)

Roma, 14 marzo 2024 – Trenta minuti in volo con il Segnale Gps disturbato . E’ successo oggi sull’aereo del ministro della Difesa britannico Grant Shapps che stava viaggiando dalla Polonia al Regno ... (quotidiano)

Lo zampino del fondo PIF sul futuro di Roberto Mancini: può lasciare l’Arabia già a fine stagione

Roberto Mancini potrebbe allenare il Newcastle a fine stagione lasciando l’Arabia Saudita. Il Fondo PIF proprietario degli inglesi, avrebbe individuato proprio l’ex Ct dell’Italia per sostituire Howe.fanpage

Zampini punge l’Inter: «Una vita a sfottere la Juve per gli scudettini e le finali perse e si ritrova a casa agli ottavi»: Zampini punge l’Inter: «Una vita a sfottere la Juve per gli scudettini e le finali perse e si ritrova a casa agli ottavi». La frecciata Zampini, giornalista e tifoso della Juve, via Twitter ha lanciat ...juventusnews24

Segnale disturbato sul volo del ministro della Difesa GB. L’ipotesi: “C’è lo zampino della Russia”: Il ministro Shapps era di ritorno dalla visita alle truppe britanniche impegnate nell’esercitazione Steadfast Defender nell’Europa Orientale. Una fonte di governo: “Segnale disturbato vicino all’encla ...quotidiano