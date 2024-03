(Di venerdì 15 marzo 2024) Il differenziale tra i Btp e idecennaliha chiuso ina 125,3, contro i 126 segnati in apertura e i 127 della vigilia. In ribasso di 0,1il rendimento annuo italiano al 3,69%, mentre quello tedesco ne ha guadagnati 1,6 al 2,44%.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 125 punti

Il differenziale tra i Btp e i Bund decennali tedeschi ha chiuso in calo a 125,3 punti, contro i 126 segnati in apertura e i 127 della vigilia. In ribasso di 0,1 punti il rendimento annuo italiano al ...ansa

BTp: spread chiude in rialzo a 126 punti, rendimento decennale sale al 3,70%: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mar - Chiusura in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund. A fine seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e ...borsaitaliana

Perché sullo spread il Financial Times celebra l'Italia e non la Germania: Perché sullo spread il Financial Times celebra l’Italia e non la Germania Lo spread fra Btp e Bund continua a scendere: il quotidiano Financial Times sottolinea la novità positiva per l'Italia. Fatti, ...informazione