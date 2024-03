Lo spazzolino che ci meritiamo è d’oro 24k | parola di DJ Khaled

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il mercato dell’oral care è ancora un mondo inesplorato, soprattutto a livello di lusso. Ma non preoccupatevi, a tastare il terreno in questo campo ci ha pensato DJ, produttore discografico, personaggio televisivo e radiofonico statunitense, vincitore del Grammy Award come miglior performance rap nel 2020. Proprio lui ha appena annunciato il suo ruolo come azionista di Aurezzi, brand fondato da Noel Abdayem, visionario dentista e imprenditore noto per essere stato il pioniere della cura dentale sostenibile. Vi chiederete cosa possa combinare un musicista con un brand di igiene orale, ve lo raccontiamo noi. Un rituale lussuoso Lo conosciamo non solo per la sua musica, ma anche per il suo stile, fatto di lussi sfrenati, catenee diamanti e di una decina di migliaia di paia di sneakers da collezione. Con tutta questa opulenza ovviamente non ...