Lo sciopero dei prof. Braccia incrociate all'Alberti-Dante

(Di venerdì 15 marzo 2024) La scuola incontro la dirigenza. Iniziativa a dir poco inusuale quella dell’Iis Alberti-: il 26 marzo il personale docente e non docente incrocerà le. E si terrà un presidio al quale parteciperanno i sindacati scuola di Cgil, Cisl, Snals e Gilda insieme a studenti e genitori. Un malcontento diffuso, dunque, che è cresciuto negli ultimi mesi fino ad esplodere nello. Nell’occhio del ciclone, la dirigente Rita Urciuoli, con la quale ieri non siamo purtroppo riusciti a parlare. "La scuola è allo sbando - raccontano alcuni genitori rappresentanti -. I ragazzi stanno perdendo tante ore di lezione perché i docenti assenti non vengono sostituiti. Mediamente, in una settimana le classi escono prima o entrano dopo almeno due-tre volte. Noi rappresentanti chiediamo di esser convocati dalla preside, ...