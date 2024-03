Lo Monaco | “In tre mesi De Laurentiis ha sfasciato tutto Sarà un caso se tutti scappano da Napoli?”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pietro Lo, ex dirigente, si è soffermato sulla stagione delcriticando la gestione di Aurelio De. L’ex dirigente Pietro Loha espresso dure critiche nei confronti del presidente del, Aurelio De, definendo la stagione del club partenopeo un “disastro” causato unicamente dalle decisioni del patron. Loha rilasciato queste dichiarazioni durante un’intervista a Radio Marte, evidenziando come il, dopo una stagione trionfale con la conquista dello scudetto e una serie di successi, avesse di fronte a sé un’opportunità unica. Tuttavia, in soli tre, Deavrebbe “”, lasciando la squadra a 31 punti di ...