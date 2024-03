Lo dici a casa tua | Del Debbio perde le staffe con l' influencer dei treni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 15 marzo 2024) La spa nel vagone è l'ultima trovata dell'dei. Le provocazioni di Omar Zangalewa non si fermano: il ragazzo ormai da tempo si vanta di non pagare i biglietti e di prendere in giro i controllori e gli altri passeggeri, insegnando ai suoi follower come viaggiare senza pagare. Il tema ha acceso il dibattito a Dritto e rovescio, il programma di politica e di attualità di Rete 4. Ospite in studio, l'ha subito attirato le dure parole di Claudia Fusani: "Ma quale goliardia. Vada a lavorare e a pulire i. Chiudi Tiktok", ha detto. "Io lavoro già", ha replicato lui. A quel punto si è inserita nello scontro Isabella Tovaglieri: "Non sei un eroe. Fai il tuo dovere", ha scandito. "Volevo sapere una cosa: perché fai queste cose? Cosa vuoi dimostrare?", ha chiesto Paolo Dela ...