Lo accoltellano e poi scappano | ricoverato | si cercano i responsabili

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un uomo è stato accoltellato mentre si trovava in un caseggiato in una frazione di Brescia: i carabinieri stanno cercando almeno due aggressori.

Lo accoltellano e poi fuggono: indagini in corso a Comezzano Cizzago

È un episodio ancora tutto da capire quello accaduto nel pomeriggio di oggi in un caseggiato del centro del paese ...giornaledibrescia

