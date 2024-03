Liverpool-Atalanta | data | orario e diretta tv andata quarti Europa League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sarà illa prossima avversaria dell’. La squadra di Gasperini non è stata affatto fortunata nel sorteggio e affronterà i Reds nell’andeidi. Il match di Anfield è in programma per la giornata giovedì 11 aprile con fischio d’inizio fissato per le ore 21.00. La partita verrà trasmessa insia su Sky che su Dazn, e probabilmente anche in chiaro su TV8, in attesa di ufficialità. LE INFO SUL RITORNO SportFace.