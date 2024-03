Liverani Non riusciamo a cambiare marcia | voglio Salernitana viva

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Vincere per potersi aggrappare a qualcosa", dice il tecnico granata alla vigilia del match con il Lecce SALERNO - Non è il solitoquello che si presenta in conferenza pre-partita. Il tecnico granata, alla ricerca del suo primo acuto alla guida della, vuole mantenere alta la con