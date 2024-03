Liverani | “Basta parole | alla Salernitana ora servono i fatti”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Non è stata una buona settimana perché l’umore non poteva essere dei migliori”. Lo ha detto Fabio, presentando in conferenza stampa la sfida trae Lecce in programma domani all’Arechi. “Il direttore Sabatini è una persona che può dare qualcosa all’ambiente esquadra, pur soffrendo sta cercando di dare una scossa a tutti e la sua visita può aver fatto solo bene. Ovviamente pensavo di poter fare di più dal mio arrivo, non siamo riusciti a cambiare il trend dei risultati e questo è il cruccio che fa più male. Le difficoltà sono tante: tecniche, tattiche, psicologiche e fino ad oggi non abbiamo trovato nessuna soluzione mentale per far sì che la squadra si potesse sbloccare. Bisogna prendere atto della situazione e cercare di andare avanti, i numeri sono negativi e su questi non si può ...