LIVE Virtus Bologna-Real Madrid 15-23 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | reazione dei bianconeri | spagnoli a +8 alla prima sirena

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-25 Risponde subito ‘Iffe’ Lundberg: lanon molla! 15-25 Sergio Llull dmedia distanza: vantaggio in doppia cifra per gli ospiti! Inizia la seconda frazioneSegafredo Arena! Si chiude il primo quarto: dopo 10? ilè avanti 15-23 sulla! 15-23 Gabriel Deck sulla! 15-20 Altro canestro di Bryant Dunston: mini-parziale di 4-0 delle V-nere che accorciano a -5! 13-20 Taglio con schiacciata di ‘Iffe’ Lundberg: -7! 11-20 2/2 per Dzanan Musa a cronometro fermo: iltorna a +9! 11-18 Bryant Dunston accorcia per la...