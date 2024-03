LIVE – Sprint maschile Canmore 2024 biathlon | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ile latestuale delladi, gara sulla distanza dei 10 km valevole per l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di. L’Italia conferma il quintetto già visto all’opera la settimana scorsa a Soldier Hollow: Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. Riflettori puntati soprattutto sullo scontro tra i fratelli Johannes Thingnes e Tarjei Boe, in lotta per conquistare la Sfera di Cristallo quando mancano solamente tre prove al termine. Quest’ultimo, tuttavia, vuole prima chiudere i conti nella classifica di specialità, in cui precede sia il connazionale Sturla Holm Laegreid sia il tedesco Benedikt Doll. Lotteranno per il podio anche gli altri norvegesi Endre Stroemsheim, Vetle ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.56 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Tra poco inizierà il match di Sinner contro Lehecka a Indian Wells, vi aspettiamo! Un saluto ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica classica in programma a Falun (Svezia), valida per la Coppa del ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist, programma, orari, tv e streaming della Sprint maschile di Canmore – I convocati azzurri per Canmore – Classifica di Coppa del Mondo maschile – ... (oasport)

Sci di fondo oggi in tv, sprint tl Falun 2024: orari, programma, streaming, italiani in gara

Di scena l'ultima gara Sprint per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci d fondo 2023-2024. Si gareggia in tecnica classica a Falun: oggi 58 donne e 79 uomini si danno per l'ultima volta battagli ...oasport

LIVE Biathlon, Sprint femminile Canmore 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi, ora bisogna osare e crederci!: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Sprint Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta LIVE testuale della 7.5 km Sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon in ...oasport

MotoGP, LIVE Bar Sport giovedì alle 19:00 - Pernat: dietro le quinte del GP del Qatar: MotoGP: VIDEO - Il nostro Carletto Pernat ci racconta tutto quello che è accaduto nel paddock durante il primo fine settimana di gara del 2024. Bagnaia protagonista in pista...mentre il mercato piloti ...gpone