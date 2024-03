LIVE Sci di fondo | Sprint tc Falun 2024 in DIRETTA | Pellegrino e Monsorno fuori ai quarti! Trionfo Norvegia | vincono Skistad e Klaebo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.29. per oggi è tutto, appuntamento a domani per le due 10 km. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 16.28:ancora padrona in questo finale di stagione. Benissimoche mette in fila le svedesi per la terza gara consecutiva e benissimo ancheche, sfruttando anche la caduta dell’unico possibile rivale, Valnes, domina la finale e vince per distacco. Eliminati aii due azzurri che avevano superato lo scoglio delle qualificazioni, Nicolee Federico16.27:VINCE PER DISTACCO! Secondo posto di Vuorinen e terza piazza per Amundsen che difende la leadership di Coppa del Mondo 16.26: Valnes cade e coinvolge Haeggstroem 16.25: ...