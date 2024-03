LIVE Galles-Italia 5-15 | Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA | la meta di Thomas riapre il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51? La mischiana torna a far male, calcio di punizione per gli azzurri. 50? Fuori Green, dentro Osiannel. Adesso c’è una mischia in favore per l’. 49? Non c’è la trasformazione di Ford, si rimane sul +10 per l’. Nel frattempo Gallorini ha lasciato il campo, al suo posto dentro Ascari. 48?! HARRY! Con il ritorno in campo di Morse, e la conseguente uscita di Mirenzi, i padroni di casa trovano i giusti presupposti per andare fino in fondo.5-15! 47? Giallo per Mirenzi. Il numero 4no è punito dall’arbitro per aver fatto crollare irregolarmente il ...