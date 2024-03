LIVE Galles-Italia 27-15 | Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA | si chiude con una sconfitta il cammino degli azzurrini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.30 Il match è stato evidentemente segnato dalle continue interruzioni di gioco. In totale si segnalano 35 punizioni concesse, 19 all’e 16 al. Numero molto alto che denota come le due formazioni non siano state per nulla disciplinate, soprattutto nella frazione di gara a loro negativa. Possesso di palla piuttosto equilibrato (52%-48% in favoreazzurri), pesano invece i sei placcaggi sbagliati dalla difesana nel corso del match. 22.27 Si conclude nel peggiore dei modi ildei ragazzi di Massimo Brunello. L’cede infatti per 27-15 sul campo del, al termine di un match dai due volti. Se glihanno dominato il primo tempo, ...