LIVE Galles-Italia 27-15 | Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA | gli azzurrini provano a rientrare in partita

77? Non sbaglia Ford, arrivano tre punti aggiuntivi per i padroni di casa.27-15! 76? Altro calcio di punizione fischiato contro l'per fuori gioco, questa volta Ford decide di andare per i pali. 75? Continua a spingere il, i Dragoni sono a cinque metri dalla linea di metà. 73? Ford non riesce a trasformare la metà di Young. 72? META! YOUNG! Si è sciolta la difesa azzurra. I padroni di casa spingono forte, trovano spazi per infilare prima con Page, poi con l'estremo numero 15 che non può far altro che andar a segno.24-15! 71? Fuorigioco dell', altro calcio piazzato in favore deii. 69? Arriva anche la ...