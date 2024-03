LIVE Biathlon | Sprint maschile Canmore 2024 in DIRETTA | azzurri per regalarsi una sorpresa

Leggi tutta la notizia su oasport

La straordinaria vittoria di Johannes Boe a Soldier Hollow, partito dalla diciassettesima posizione nella, ha ribaltato il trend delle ultime tappe, durante le quali suo fratello Tarjei aveva costantemente ridotto il distacco in classifica generale. 17.26: Il comprensorio dell'Alberta è una delle quattro località canadesi ad aver ospitato il massimo circuito. Le altre sono Hinton (sempre nell'Alberta), Val Cartier (Quebec) e Whistler Mountain (British Columbia).è però l'impianto più utilizzato, avendo mandato in scena 11 gare individuali e 6 a squadre. 17.23: Nelil sipario cala in un contesto inusuale, quello di, in Canada. In realtà si tratta di un ritorno ...