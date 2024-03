LIVE Berrettini-Cazaux 3-6 | Challenger Phoenix 2024 in DIRETTA | nuova interruzione per pioggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Scambio lungo, in apnea Berrettini mette lungo il dritto. 5-3 Prima vincente. 40-15 Ace (1°)! 30-15 Servizio e dritto del romano. 15-15 Sotterra il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Altro errore di dritto, il 3° dopo il servizio. Game shock per Berrettini, ma al rientro è più che spiegabile. 0-40 Gratuito dopo l’ottima prima. Perso ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:48 Si riparte! 03:43 Sono le 19:43 a Phoenix, match sospeso. 03:30 Per ora i giocatori restano in campo. 03:28 PIOGGIA A Phoenix! 2-1 Smorzata in rete ... (oasport)