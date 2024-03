LIVE Berrettini-Cazaux 0-1 | Challenger Phoenix 2024 in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 PESANTISSIMO dritto inside out che taglia fuori. 30-30 Impressionante col dritto, che poi butta via tutto con un’orrenda palla corta. E’ normale che ci sia qualche errore nelle scelte. 30-15 Questo scappa di dritto. 30-0 Kick, inside in. Più difficile questo dritto, non cambia il risultato. 15-0 Prima devastante, dritto lungolinea. Matteoall’opera. 1-0 Buon rovescio di. A-40 Dritto pesante appena out di. 40-40 Fuori giri Matteo col dritto, ma si è salvato sulla riga col dritto. 30-40 Regalo di, smorzata in rete. 30-30 Attacca di rovescioe fa il punto, passante in rete “pesante” di ...