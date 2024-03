LIVE Alcaraz-Zverev 5-3 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | lo spagnolo serve per il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della vittoria di Sinner – Quando la semifinale di Sinner 5-3 Gioco: attacco lungolinea del tedesco, che si presenta a rete senza aver bisogno di giocare la volee. A-40 Grandissima prima giocata da, che trova una traiettoria ad uscire imprendibile. 40-40 Il tedesco va fuori giri con il dritto dal centro del campo. 40-30 Brutta volee da parte di, che lascia scendere troppo la palla. 40-15 Favoloso dritto in corsa giocato dallo, che tira a tutto braccio in lungolinea trovando un vincente a 160 km/h circa. 40-0 Prima al centro e dritto vincente ad incrociare. 30-0 Ottima risposta di, che vanifica tutto spedendo in rete la smorzata. 15-0 Ace, il terzo del match, questa volta ad ...