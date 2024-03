LIVE Alcaraz-Zverev 1-1 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | rientrano in campo i giocatori dopo 1 ora e 30 di sospensione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della vittoria di Sinner – Quando la semifinale di Sinner 00.53 È passata 1 ora e 33 minuti dall’ultimo punto giocato. 00.52 Si riprende a giocare con un warm up di 4 minuti. 00.50 L’apicoltore sta girando sugli spalti con un dispenser spruzzando sulle file alle spalle dei, lì da dove è iniziata veramente l’invasione. 00.48 I dueora sono affianco e sorridono di fronte quest’ilare scena. 00.47 L’apicoltore è salito sugli spalti, ricevendo richieste di selfie dai tifosi. È la vera star del momento. 00.45 L’apicoltore è entrato in, con uno spruzzino alla mano, accolto da un boato del pubblico. Simpatico siparietto con Lahyani che esclama vicino ai“è diventato molto famoso” il tutto accompagnato da ...