(Di venerdì 15 marzo 2024) Rimini, 15 marzo 2024 –con lail gas per farla casa. Per questo un cittadino di origine marocchina è stato arrestato martedì mattina dalla polizia con l'accusa di tentata strage, danneggiamento e getto pericolose di cose. Ad allertare le volanti della Questura erano stati alcuni residenti che avevano sentito il forte odore di gas fuoriuscire dall’appartamento in zona ‘Villaggio Azzurro’ . I poliziotti, appena giunti nell'androne condominiale, sono riusciti a bloccare l’uomo che stava tentando di lasciare lo stabile. Una volta in casa, gli agenti hanno visto che le valvole della cucina erano state danneggiate volontariamente con l'inevitabile e pericolosa fuoriuscita di gas. Stando ai successivi approfondimenti è emerso come la coppiasse spesso, tanto che ...

Litiga con la moglie e accende il gas per far esplodere la palazzina

Tragedia sfiorata in zona 'Villaggio Azzurro': a dare l'allarme i residenti del condominio. I poliziotti hanno arrestato l'uomo che aveva danneggiato le valvole del gas della cucina: l'accusa per lui

