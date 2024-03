Litiga con il compagno di classe | il giorno dopo torna a scuola con un’ascia Fermato dagli insegnanti Accade in una scuola elementare in Svizzera

Sinner, semifinale Indian Weels: cosa c'è ancora da migliorare

Dopo la vittoria in due set su Lehecka Sinner ha chiesto al suo team di tornare in campo ad allenarsi con una sessione di cesti: c’è da alzare la percentuale del servizio ...corriere

Signorini furioso con Greta e Vittorio: «Hai detto cose agghiaccianti. Basta prenderci in giro». Il video incriminato sconvolge Beatrice Luzzi: A due mesi di distanza Alfonso Signorini tira fuori un video in cui Greta Rossetti svela a una confessione di Vittorio Menozzi a Paolo e Letizia su Beatrice. In un promo momento tutti fingono di non..leggo

Roma, scandalo a luci rosse a Trigoria: licenziata una dipendente dopo la diffusione tra calciatori e dirigenti un video intimo: Scandalo a luci rosse nel quartier generale della Roma a Trigoria dove una dipendente è stata licenziata dopo la diffusione di un ...noibiancocelesti