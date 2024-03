L’Italia ha continuato a inviare armi a Israele anche dopo l’inizio dei bombardamenti a Gaza

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il ministro Crosetto ha assicurato che dail 7 ottobre, quando sono iniziati iisraeliani a, l'Italia non ha più concesso nuove autorizzazioni per l’export di. Su quelle già in essere, però, è stato piuttosto vago. Avs, Pd e M5s hanno presentato un'interrogazione parlamentare per fare chiarezza.