L’Isola dei Famosi 2024 | i vertici impongono una nuova regola ai naufraghi | ecco di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nelle ultime ore è emersa unache verrà applicata nella selezione del cast didedei, infatti, come fa sapere Gabriele Parpiglia, iavrebbero preso un’importante decisione riguardo ai concorrenti che partecipieranno in questa edizione del reality Mediaset. Come anticipato, i partecipanti che andranno in Honduras saranno in totale 15, tra vip e nip, e dovranno tutti avere unain comune. Quale? Ve lo sveliamo subito.dei: la direttiva degli autori Stando a quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia, in questa edizione dedeinon saranno ammessitatuati. Ma ...