L’invasione di api a Indian Wells è il momento mistico dell’anno

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 15 marzo 2024) All’inizio sembravano solo pochi insetti a ronzare attorno al corpo taurino di Carlos Alcaraz che prova a scacciarli scazzato. Poi l’inquadratura si allarga e l’ambiente diventa denso di corpi volanti, arrivati per turbare la partita dei quarti di finale tra lo spagnolo e Alexander Zverev. Il giudice di sedia sorride pacifico e annuncia: «Siamo circondati da api», fatica a trattenere le risate. È lo svedese Mohamed Lahyani, celebre per la teatralità dei suoi arbitraggi, che vede un’occasione per mantenere un contegno rilassato e indifferente, da gigachad. In campo Alcaraz, invece, è sempre più preoccupato e sembra alle prese con un assalto: le api ce l’hanno con lui. Sempre sorridendo Lahyani dice che è troppo pericoloso e il gioco deve essere sospeso (lo afferma col tono di chi suggerisce che è pericoloso per gli altri). Alcaraz esce dal campo corricchiando, schiaffeggiandosi la ...