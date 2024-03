L’intervista Anelli Fnomceo | “È emergenza droga tra i giovani | giusto il piano del governo”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Presidente, dagli Stati Uniti arriva l’allarme Fentanyl, ilMeloni ha annunciato unstraordinario. A che punto è la situazione in Italia? «Quella negli USA è una vera e propriaFentanyl, un’”epidemia” che non nasce da ora ma che ha avuto un picco negli ultimi anni. Ildelha come obiettivo la prevenzione dell’uso distorto di questa sostanza. Sostanza che, come medicinale, riveste invece un ruolo importante nella terapia del dolore. Le parole d’ordine sono dunque “prevenzione” e “preparedness”, la capacità di preparazione nel campo delle emergenze in sanità pubblica». LEGGI ANCHEdegli zombie: gli sconvolgenti effetti del fentanyl (video) Negli Usa provoca 100mila morti l'anno Ilgioca ...