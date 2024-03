L’internet del futuro? Sarà quantistico | la rivoluzione nelle TLC

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di venerdì 15 marzo 2024)è una prospettiva rivoluzionaria nell’ambito delle telecomunicazioni: sfruttando la leggi della meccanica quantistica, garantisce la totale sicurezza ed efficienza nello scambio di informazioni. Tuttavia, le sfide tecniche e di scalabilità rendono l’implementazione su larga scala ancora un obiettivo da raggiungere.: come funziona? Grazie al protocollo di Quantum Key Distribution (QKD), l´Internetgarantisce la totale sicurezza nella trasmissione di dati, ed è visto con estremo interesse da un numero sempre maggiore di aziende. Per potersi affermare, però, deve migliorare la velocità di generazione delle chiavi crittografiche, attualmente inferiore rispetto a quella offerta dai sistemi di telecomunicazione tradizionali, soprattutto in ...