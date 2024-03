L’Innovativo climatizzatore LG DualCool Premium fa il suo esordio in Italia

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 15 marzo 2024) LG Electronics (LG) ha presentato il nuovoLGTM. Grazie alla sua struttura dettagliata e alle tecnologie avanzate per la distribuzione indiretta dell’aria, questo innovativodi LG assicura un ambiente interno alla temperatura ideale per ogni stagione Il design elegante “interior fit” e la finitura opaca sofisticata del LGaggiungono un tocco di stile a qualsiasi ambiente, mentre il sistema a doppia diffusione dell’aria consente di soddisfare le diverse esigenze di comfort climatico degli utenti, garantendo un raffreddamento rapido e intenso o un raffreddamento più delicato e gentile, a seconda delle preferenze. Tecnologia avanzata per il comfort climatico ideale Per rispondere alle richieste degli utenti, LG ha ...