L’influencer Giulia De Lellis terrà una lezione alla Bocconi | “Ho fatto l’istituto professionale Per fare l’influencer serve preparazione e fantasia”

(Di venerdì 15 marzo 2024)De, una delle più note influencer, il prossimo 20 marzounadietro la cattedra della. Per raccontare della sua esperienza al master in Fashion, experience & design management. L'articolo .

Pubblicato il 15 Marzo, 2024 Giulia De Lellis sale in cattedra. Non una qualsiasi. Sarà prof per un giorno alla Bocconi , la prestigiosa università di Milano. Milioni di follower e un’azienda ... (dayitalianews)

Inaugurato l’Expo Village della Maratona di Roma, Gualtieri: “La Capitale sarà al centro del mondo”

ROMA – Inaugurato questa mattina l’Expo Village della Acea Run Rome The Marathon, presso il Palazzo dei Congressi all’Eur. Al taglio del nastro erano presenti Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma ...dire

Giulia De Lellis insegnante alla Bocconi: "Non ho la laurea, ce l'ho fatta dal niente": Giulia De Lellis non è laureata, eppure salirà in cattedra all’ Università Bocconi di Milano. L’influencer, intervistata dal Corriere della Sera, ha raccontato che terrà una lezione al master in ...notizie

Giulia De Lellis sale in cattedra alla Bocconi: “Fare l’influencer richiede preparazione, fantasia e un pizzico di fortuna”.: "Non è che faccio un post e guadagno: penso ai claim, al set, decido come fare le foto, la musica. I dettagli fanno parecchio" ...ilfattoquotidiano