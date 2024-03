L’influencer “Champagne” fratello di Romeo della Lega contro Salvini | “Strada per Chiasso interrotta e tu pensi al Ponte”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un videogalleriasulla Como-e le critiche a Matteoapostrofato come “fenomeno“: “Facciamo il, facciamo le autostrade… fai sempre il cinema… dove sei fenomeno? Sono 20 anni che sulla Como-fanno i lavori e la galleria è chiusa quasi tutte le sere, questa è la situazione”. A postarlo sui social è statoFilippo, noto con il nome d’arte ““, che è ildel capogruppoin Senato, Massimiliano. Con quasi 500 mila follower Filippoè noto anche per le partecipazioni al programma radiofonico La Zanzara. “Dai facciamola questa cosa, aggiustiamo questa ...

Romeo (Lega): "Mio fratello libero di esprimersi, mie idee diverse dalle sue": "Mio fratello è libero di esprimere le proprie idee che, come potete immaginare, sono diverse dalle mie". Lo afferma ad Affaritaliani.it Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega. Il caso è ...affaritaliani

