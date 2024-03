L' inchiesta sullo stato disastroso della sanità militare ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 15 marzo 2024) Mentre ieri nei territori occupati ucraini si svolgevano le sedicenti elezioni presidenziali, sul Kyiv Independent ho letto un comunicato del nuovo comandante in capo ucraino, Oleksandr Syrskyi, in cui si annuncia che l’ha avviato la rotazione delle truppe che hanno preservizio al fronte “per un lungo tempo”, nonostante la situazione sempre più difficile che le forze armate del paese si trovano a fronteggiare. Com’è noto, la penuria di uomini e di armi, specialmente di munizioni di artiglieria, costringe attualmente a concentrare le forze disponibili nei punti più vulnerabili del fronte. Il “lungo tempo” a volte vuol dire dall’inizioguerra. La stessa edizione del quotidiano ucraino in lingua inglese pubblica un lungo reportage sulla situazione...