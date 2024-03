L’iconizzazione delle nobildonne e principesse del passato nel progetto in stile Arts and Crafts di Giulia Crimaldi e Rosa Mandina

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 15 marzo 2024) Andare avanti e affrontare il presente significa spesso aver bisogno del conoscere le radici che hanno condotto l’essere umano nel punto in cui si trova nel momento attuale, in particolar modo per ciò che concerne il mondo artistico, inteso nel senso più ampio del termine, dove le tracce segnate negli anni più lontani hanno generato evoluzioni e personalizzazioni giunte fino ai tempi moderni sotto forma di libertà espressiva e di possibilità di contaminazione tra i vari stili per dar vita a linguaggi sempre unici e innovativi. La serie Donne di Gemme sul Filo, ideato da, pittrice, e, per trenta anni restauratrice e poi ideatrice e produttrice di gioielli tessili, guarda verso ilsia per i soggetti femminili che hanno scelto di rendere protagonisti, sia per un ...