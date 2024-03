Licenziamento per giustificato motivo oggettivo | obbligo di repêchage anche per mansioni inferiori

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il datore di lavoro può interrompere il rapporto per una serie di ragioni legate all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa: si parla in questi casi diper(GMO), fattispecie ben diversa dalle ipotesi di recesso per: giusta causa (a fronte di un comportamento del dipendente, talmente grave da non consentire la prosecuzione);, determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore. Il ricorso alperè legittimo se: Il ...