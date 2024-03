Licenziamento AS Roma | il club si difende | «Campagna diffamatoria Nel video una trattativa privata su corsie preferenziali lavorative»

La procura della Federcalcio ha aperto un’indagine in merito al licenziamento di una dipendente della Roma in seguito a un video hard che un ragazzo della Primavera le ha sottratto e diffuso tra i ... (sportface)

Sulla questione dell' As Roma , dove una dipendente e il suo compagno sarebbero stati licenziati dopo la diffusione, da parte di un giocatore della Primavera, di un loro video "intimo",... (ilmessaggero)

Caso video intimo: la Roma fa chiarezza con una nota ufficiale

Dopo tutte le notizie ed indiscrezioni uscite nelle ultime ore sul caso del video intimo della dipendente della Roma, il club giallorosso ha voluto ... che hanno determinato la decisione aziendale ...siamolaroma

Licenziamento AS Roma, la dipendente e il compagno del video intimo "rubato". Il post di lei sui social: «Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani»: Anche per questo motivo la Procura della Figc ha aperto un'indagine sul Licenziamento di una dipendente della AS Roma, dopo che un calciatore della Primavera le aveva sottratto un video hard e lo ...ilgazzettino

Video intimo di una dipendente della As Roma, la Figc apre un’inchiesta: La Procura della Figc apre un procedimento in merito ai comportamenti di alcuni tesserati della Roma che hanno portato al Licenziamento di una donna e un uomo uniti da una relazione, a cui un ...ilsecoloxix